Российские туристы пока не отменяют туры в Венецию, несмотря на наводнение. Департамент гражданской защиты предупредил, что уровень воды вновь может повыситься. Не исключено, что до конца дня будет объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что частные лица могут получить компенсацию в 5 тысяч евро, а компании и магазины – около 20 тысяч. Конте также напомнил, что в следующем году должно завершиться создание системы защиты Венеции от наводнений.

Нынешнее наводнение в Венеции признано самым сильным за последние полвека.