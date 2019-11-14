Комитет Госдумы одобрил поправку, позволяющую бесконечно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Это позволит остаться в должности руководителю МГУ Виктору Садовничему — по действующему закону он должен покинуть свой пост до конца года.

Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал снятие возрастных ограничений для ректоров на сегодняшнем заседании. В поправке говорится о работе глав МГУ и СПбГУ после того, как они достигли предельных для этой должности 65 лет. По действующему законодательству ученый совет может позволить ректору остаться на должности до 70 лет. После этого российский президент имеет право продлевать срок полномочий дважды по пять лет. Новая поправка убирает из закона об МГУ и СПбГУ слово «дважды».

Ректору МГУ Виктору Садовничему, который возглавляет университет с 1992 года, уже исполнилось 80 лет. Согласно действующему закону, он должен покинуть свой пост в декабре, но изменения позволят ему продолжить работу. Сам ректор в беседе с «Интерфаксом» пояснил, что о решении президента ему пока неизвестно, и признался, что волнуется.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев пока далек от предельного возраста – в феврале ему исполнится 61 год. Он возглавляет вуз с 2008 года и уже дважды переназначался на свой пост указом президента.

Как ожидается, поправка о продлении полномочий ректоров будет рассмотрена на заседании Госдумы 20 ноября.