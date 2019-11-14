Сегодня рано утром вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Однако в направлении израильских населенных пунктов было выпущено не менее пяти ракет. В ООН считают, что ближайшие часы будут особо важными для урегулирования ситуации. Переговоры между Израилем и группировками в Газе продолжались при интенсивном посредничестве Египта. Региональная пресса подробно анализирует происходящее – с обзором некоторых публикаций Ольга Бычкова.

Израильская пресса утверждает, что несмотря на заявления отдельных лидеров в Газе, ни ХАМАС, ни другие группировки открыто не поддержали «Исламский Джихад» в ходе нынешнего противостояния с Армией обороны Израиля.