Центр изучения проблем домашнего насилия создадут на базе СПбГУ

Центр изучения проблем домашнего насилия создадут на базе Санкт-Петербургского государственного университета. К такому решению вуз подтолкнуло убийство аспирантки Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым.

Изучением проблемы домашнего насилия будут заниматься юристы, психологи, журналисты и социологи. Своеобразный научный центр станет первым во всей стране. Как отметили в петербургском университете, из-за этой проблемы ежегодно гибнут сотни людей. Идея создания такого центра возникла после трагедии с Анастасией Ещенко. В её убийстве и последующем расчленении подозревают бывшего преподавателя Олега Соколова, с которым они вместе жили. Историк уже дал показания следователям. Ранее стало известно, что других преподавателей СПбГУ отправили на медкомиссию, где нужно будет пройти психолога. Но в вузе журналистов заверили, что документ о диспансеризации подписали ещё до убийства аспирантки. На жестокое обращение с девушками учёного жаловались и ранее. В 2008-м году написала заявление другая студентка, которая находилась с ним в отношениях. Она рассказала, что преподаватель избил её, душил и даже собирался прижечь раскаленным утюгом. Как сообщает портал Znak.com, девушка прилетела в Петербург специально для дачи показаний, но следователи решили не возбуждать дело из-за истечения срока давности.

Ранее более пятидесяти тысяч человек подписали петицию с требованием отправить в отставку руководство СПбГУ. Они считают бездействие ректора вуза Николая Кропачева по жалобам, поступавшим по Соколову, одной из причин гибели Анастасии Ещенко.