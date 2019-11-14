Белоруссия предлагает пересмотреть положение договора с Россией о совместной охране границ

Он был подписан в 1995 году и нуждается в изменениях, — считает Александр Лукашенко. Сегодня он посетовал на то, что на границе стоят длинные очереди из грузовиков. При этом машины, которые пограничники под Брестом «выворачивают наизнанку», в России проверяют снова. Лукашенко уверен, что белорусские пограничники работают намного эффективнее российских.

В свою очередь, председатель государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо подчеркнул, что в новом договоре об охране границы нужно оставить все точки над и. У российских и белорусских пограничников должны быть равные права. Он выразил недовольство тем, что на внутренней границе Белоруссии присутствуют российские сотрудники управления ФСБ. Лаппо пообещал, что переговорный процесс начнется уже буквально со дня на день. В Кремле и МИДе это пока не прокомментировали. Там сегодня лишь сказали, что на следующей неделе в Москву должен приехать глава МИДа Белоруссии для обсуждения самых разных вопросов.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников сказал «Эху», что пока не очень понимает позицию белорусской стороны по пересмотру договора об охране границы. Калашников напомнил, что Россию сейчас не устраивают решения Белоруссии о безвизовом въезде на пять дней, поскольку оно было принято без консультации с Кремлем.

Москва предлагала Минску помощь в покупке истребителей СУ-30СМ в обмен на размещение в Белоруссии российской военной базы. Об этом сегодня же рассказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Владислав Зась. Он подчеркнул, что Минск отказался.

Отказ Белоруссии размещать на своей территории военную базу глава МИДа Сергей Лавров ранее называл неприятным эпизодом. Кремль и внешнеполитическое ведомство заявления белорусских руководителей пока не прокомментировали. Между тем объявлено, что на следующей неделе в Москву приедет глава МИДа Белоруссии, с которым будет обсуждаться широкий спектр вопросов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во взаимоотношениях с Россией, безусловно, преследует свои личные цели. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Он заметил, что после такого длительного срока правления Александр Лукашенко вряд ли согласится занимать вторую роль после потенциального объединения России и Белоруссии