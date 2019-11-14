Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подал документы на российское гражданство. Это сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, — передает ТАСС. Финский специалист возглавил сборную в этом году и завоевал с ней путевку на Олимпийские игры в Токио.