Ректор МГУ Виктор Садовничий сказал, что решение о том, остается ли он на этом посту, еще не принято

Он отметил, что это прерогатива президента Владимира Путина. Садовничий сказал «Интерфаксу», что конечно, волнуется, но у него еще есть месяц до окончания срока его полномочий. Сегодня комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал поддержать поправки, которые позволят президенту продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ без ограничений.