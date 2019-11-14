Имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова фигурируют в расшифровке переговоров донецких сепаратистов. Они опубликованы на сайте международной следственной группы, которая базируется в Нидерландах и расследует дело о сбитом в Донбассе «Боинге».

Комментариев от министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова пока нет. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что материалы международной следственной группы нуждаются в тщательной проверке.