Итальянский специалист Серджио Бузато утвержден главным тренером женской сборной России по волейболу. Решение принял президиум Всероссийской федерации этого вида спорта. Именно Серджио Бузато будет готовить команду к Олимпиаде в Токио. С сентября итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера.