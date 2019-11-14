Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, подала жалобу на его арест

Это сообщил адвокат Александр Почуев, — передает ТАСС. Доцента СПбГУ достали из реки Мойки в Петербурге с рюкзаком, в котором нашли отрубленные женские руки. Это было 9-го ноября. По данным источника ТАСС, аспирантка вуза, с которой жил историк, была застрелена из обреза еще 7-го ноября.