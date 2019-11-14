Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»

Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Перехваченные телефонные разговоры сторонников ДНР могут свидетельствовать о том, что высокопоставленные российские силовики были причастны к координации действий сепаратистов.

Следственная группа по «Боингу» разыскивает новых свидетелей, которые могли бы дать показания о людях в военной и административной структуре, чьи действия привели к уничтожению самолета. Обращение группы было опубликовано на сайте полиции Нидерландов, там же приводятся новые записи перехваченных переговоров сепаратистов. В частности, в одной из них, датированной июлем 2014 года, говорится о прибытии людей «с полномочиями от Шойгу». Имя главы российского Минобороны также упоминается и в нескольких других разговорах. Еще на одной из записей упомянута фамилия главы ФСБ Александра Бортникова, который якобы согласовал с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым оснащение группы боевиков из семи человек. Куда их направили, неизвестно, но речь, вероятно, идет о востоке Украины. Также, согласно переговорам, ключевую роль в тех событиях играл некий Владимир Иванович – предположительно, генерал ФСБ.

Малайзийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Расследование трагедии ведет международная следственная группа.