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16:32, 14 ноября 2019

Международный аэропорт Архангельска возобновил работу после ледяного дождя

Международный аэропорт Архангельска возобновил работу после ледяного дождя. Об этом сообщили в его пресс-службе. Были задержаны или отменены около 15-ти рейсов. В самом Архангельске непогода стала причиной массовых ДТП.



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