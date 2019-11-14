Комитет Госдумы по экономической политике предложил частично либерализовать рекламу российского вина в СМИ

Также в отзыве комитета говорится о необходимости проработать вопрос легализации онлайн-продажи отечественного вина. Законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России был внесен в Госдуму в октябре группой депутатов во главе с лидером фракции «Единой России» Сергеем Неверовым. Сейчас продажа алкоголя через интернет в России запрещена.