Президент Турции заявил, что Анкара стремится дружить и с Москвой, и с Вашингтоном. Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что прилагает к этому все усилия, — приводит его слова агентство Анадолу. Накануне Эрдоган встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. После визита он собирался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.