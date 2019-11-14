Президент Турции заявил, что Анкара стремится дружить и с Москвой, и с Вашингтоном. Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что прилагает к этому все усилия, — приводит его слова агентство Анадолу. Накануне Эрдоган встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. После визита он собирался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
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