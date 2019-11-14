Франция готовится отозвать орден Почетного легиона у историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки. Посольство Франции в России уже направило в Париж всю публичную информацию по делу.

МИД Франции, получивший данные о деле Соколова, передаст их в канцелярию ордена Почетного легиона, где и будет решаться вопрос о лишении россиянина награды. Об этом ТАСС сообщили во французском диппредставительстве, при этом подчеркнув, что сам МИД не обладает полномочиями, чтобы просить об отзыве ордена.

О том, что у историка могут отобрать награду, стало известно еще во вторник. Директор по коммуникациям ордена Почетного легиона Элис Ботей рассказала РБК, что в случае с иностранцами основанием для отмены награждения может стать «любое бесчестное действие». При этом информация о лишении награды конфиденциальна и раскрываться не будет.

Олега Соколова наградили степенью кавалера ордена Почетного легиона в 2003 году за его вклад в изучении истории Франции и ее популяризацию. Награду ему вручал французский посол в России Жан Каде.

Соколову было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он признал свою вину.