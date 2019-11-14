После стрельбы в колледже в Благовещенске проверят частные охранные предприятия и все образовательные учреждения

После стрельбы в колледже в Благовещенске в Амурской области проверят частные охранные предприятия и все образовательные учреждения. Власти создали межведомственную комиссию, которая будет изучать обстоятельства произошедшего. 19-летний студент пришел в колледж с охотничьим ружьем и открыл стрельбу по одногруппникам, после чего сам покончил жизнь самоубийством. Также погиб один учащийся, трое получили ранения.

Премьер Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе об убийстве и о халатности. Студенту, устроившему стрельбу, посмертно проведут психиатрическую экспертизу.