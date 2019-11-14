МИД России рекомендует россиянам отложить поездки в Боливию

Это связано с обострением обстановки в этой латиноамериканской стране. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Россия считает события в Боливии фактическим эквивалентом госпереворота. При этом Россия будет воспринимать исполняющим обязанности президента Жаннин Аньес руководителем страны до выборов.

Бывший президент Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Он сказал, что готов вернуться на родину, если этого захочет народ.