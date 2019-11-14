В Минске считают устаревшим договор о совместной охране границ, который был подписан в 1995 году

По словам Александра Лукашенко, пришло время внести в него изменения. Он считает, что белорусские пограничники работают намного эффективнее российских. Он также недоволен очередями грузового транспорта на границе, которые иногда достигают 10 километров. Как выразился Лукашенко, машины, которые пограничники под Брестом выворачивают наизнанку, в России проверяют снова. При этом белорусский лидер подчеркнул, что белорусы не являются нахлебниками.

В России высказывания белорусского лидера пока не прокомментировали.