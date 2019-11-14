Уровень воды в Венеции сегодня ниже, чем ожидалось

Ситуация, похоже, стабилизировалась. Накануне в город приехал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Власти пытаются оценить ущерб; не исключено, что сегодня будет принято решение о введении в Венеции чрезвычайного положения. Нынешнее наводнение признано самым сильным за последние 50 лет.