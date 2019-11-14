Александр Лукашенко предлагает изменить договор о совместной охране границ с Россией. По словам белорусского президента, некоторые положения этого документа потеряли свою актуальность. Договор был заключен в 1995-ом году. Лукашенко считает, что белорусские пограничники работают намного эффективнее российских.