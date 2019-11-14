В Амурской области создадут межведомственную комиссию, которая изучит обстоятельства стрельбы в колледже

В Амурской области создадут межведомственную комиссию, которая будет изучать обстоятельства стрельбы в колледже в Благовещенске. С завтрашнего дня все охранные предприятия на социальных объектах в регионе должны будут предоставить список сотрудников, которые имеют право на охранную деятельность. По словам главы Амурской области Василия Орлова, эти списки будут заверять в Росгвардии.

19-летний студент колледжа сегодня устроил стрельбу в учебном заведении, после чего сам покончил с собой. Погиб также один его одногруппник, трое получили ранения. Студент пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем. Выяснилось, что охранник колледжа не имел разрешения на работу.