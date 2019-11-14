Российская академия наук может внести в устав правила, регламентирующие работу пожилых членов академии

Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев. По его словам, сейчас около 40% академиков в возрасте более 80 лет, по состоянию здоровья они часто не могут приезжать на общие собрания. Сергеев напомнил, что проблема омоложения академии он обсуждал на днях с Владимиром Путиным. В целом, Сергеев считает, что академия должна оставаться сплавом мудрости старшего поколения и активности молодых.