Министр обороны России Сергей Шойгу призывает воспитывать в детях патриотизм не отдельными акциями, а кропотливой работой. Так он прокомментировал предложение провести в мае следующего года в городах воинской славы акцию «Клятва памяти юнармейцев перед ветеранами». По словам Шойгу, неправильно приурочить патриотическую акцию к празднованию 75-летию Победы, а затем забыть о ней.