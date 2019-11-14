Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу или детский сад. Поправки будут внесены в Семейный кодекс и закон об образовании. Депутаты утверждают, что положение о праве детей учиться вместе со своими братьями и сестрами станет общим для всех регионов.