Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства стрельбы в колледже в Благовещенске

19-летнему студенту будет проведена посмертная психологическая экспертиза. Пока непонятно, почему он пришел в школу с охотничьим ружьем и расстрелял одногруппников, а затем сам покончил с собой. От полученных ранений скончался один из учащихся, еще трое пострадали. Занятия в колледже, возможно, возобновятся завтра, — рассказала пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Оверченко.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в частности, по статьям «убийство» и о халатности. Задержан охранник колледжа. Выяснилось, что у него не было разрешения на работу.