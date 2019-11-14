Белоруссия предлагает пересмотреть договор с Россией об охране границы

Там считают, что он устарел.

В Минске считают, что блокпосты на российской стороне наносят вред их государству. Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что из-за них появляются никому не нужные большие очереди, и это приводит к появлении новых взяток. По словам главы Белоруссии, это вызывает недоумение, поскольку его страна полностью выполняет все свои обязательства. Также глава государства призвал Россию не допускать случаев, когда граждан третьих стран, даже имеющих необходимую визу, не пускают через границу с Белоруссией и требуют от них проехать по другой территории.

Лукашенко добавил, что со времени заключения соглашения1995-ого года многое изменилось. По его словам, в нынешних условиях необходимо выделать значительно большие суммы на развитие инфраструктуры и оснащение специалистов, которые привлекаются для охраны границы.

Эти претензиии президента поддержал глава совбеза Белоруссии Станислав Зась. Он добавил, что в нынешнем положении у Минска постоянно появляются проблемы нелегальными мигрантами из России и наркотрафиком, который проходит туда через их страну.

Также по заявлениям главы Совбеза Белоруссии, недавно там отказались от идеи развертывания на территории страны российской военной базы.