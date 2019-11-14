«РЖД Арена» в Черкизове закроется на реконструкцию

Как сообщил сегодня главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, работы коснутся также и прилегающих к стадиону территорий. В связи с этим, футбольному клубу «Локомотив» придется проводить домашние матчи на другой площадке. По данным Интерфакса, это могут стать «Лужники». Напомним, «РЖД Арена» была построена в 2002-ом году.