Госдума поддержала законопроект, который предлагает неограниченно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Комитет Госдумы по образованию поддержал законопроект, который предлагает предоставить президенту возможность продлевать неограниченное число раз полномочия ректоров Московского и Санкт-Петербургского университетов. По закону руководители этих вузов не избираются, а назначаются на 5 лет. Ректору МГУ Виктору Садовничему 80 лет. По закону он должен покинуть пост до конца этого года.