Белоруссия считает, что пришло время пересмотреть договор о совместной охране границы с Россией

Белоруссия считает, что пришло время пересмотреть договор о совместной охране границы, который был заключен с Россией в 1995 году. В этом месяце истекает срок его действия. По словам Александра Лукашенко, Минск выполняет свои обязательства на 100%. Он также призвал посчитать, во сколько белорусской стороне обходится защита совместной границы. Белорусский лидер отметил, что Минск может и сам заниматься охраной своих границ.