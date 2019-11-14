19-летнему студенту, который устроил стрельбу в колледже в Благовещенске, будет назначена посмертная экспертиза

К расследованию обстоятельств произошедшего подключили следователя и криминалиста из Москвы. Они, в частности, будут проверять систему охраны учебного заведения, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Охранник колледжа задержан. Выяснилось, что у него не было разрешения на работу. В отношении руководства учебного заведения возбудили дело по статье о халатности. Трагедия произошла сегодня утром. Студент расстрелял из охотничьего ружья своих одногруппников, после чего покончил с собой. Один из учащихся погиб, трое были госпитализированы.