Производитель экипировки сборной России по футболу планирует решить проблему с новой формой национальной команды

В руководстве РФС и в самой сборной остались недовольны экипировкой.

В середине октября сборная России разгромила на выезде команду Кипра и гарантировала себе участие в Европейском первенстве. А уже в начала ноября компания Адидас и Российский футбольный союз презентовали новую форму, в которой, как планировалась, и будет в дальнейшем выступать наша команда. Однако почти сразу дизайн футболок футбольная общественность раскритиковала. На рукавах российский триколор оказался перевернутым и больше напоминал флаг Сербии. Позднее недовольство новой экипировкой выразили и некоторые футболисты. Отметив неудобство формы, и даже наличие ниток и неровных швов. Во вторник стало известно, что на ближайшие матчи отборочного турнира россияне выйдут в форме старого образца.

Как заявил Чемпионату Ком бывший пиар-директор компании по странам СНГ Николай Петросян, раньше у российской формы был эксклюзивный дизайн, а сейчас – шаблонный. Уникальный дизайн, по его словам, себя попросту не окупает.

Впрочем, в адидас не сомневаются, что вместе с РФС смогут найти решение проблемы. Однако ждать новой версии формы следует теперь не раньше весны.

Ближайший матч сборная России проведет 16 ноября в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.