Преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета отправляют на медосмотры

В частности, им придётся пройти психиатров.

Информацию о том, что преподавателей отправляют ко врачам в своём аккаунте соцсети инстаграм опубликовала Инна Тимченко. Она работает со студентами факультета журналистики в СПбГУ. Женщина отметила, что помимо психиатра в направлении есть и другие врачи. Как сообщает портал Знак ком, со ссылкой на работников пресс-службы университета, документ о том, чтобы отправить сотрудников на медосмотр, подписали до трагедии с теперь уже бывшим преподавателем ВУЗа Олегом Соколовым.

Историк арестован по подозрению в убийстве своей сожительницы и бывшей студентки Анастасии Ещенко. По данным портала Фонтанка Ру, он застрелил девушку, когда она спала. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства убийства.

Соколова уволили из Университета в день суда по мере пресечения. На данный момент он находится в СИЗО. Арест продлится до восьмого января.