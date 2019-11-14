Российские правозащитники создали генератор жалоб в ЕСПЧ

Он должен помочь задержанным на массовых мероприятиях самостоятельно обратиться в Европейский суд.

Необходимость автоматизировать этот процесс возникла уже давно, однако новый сервис не сможет полностью заменить человека – об этом в разговоре с «Эхом» сказала адвокат правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова.

По мнению Агальцовой, генератором жалоб в ЕСПЧ в ближайшее время смогут воспользоваться около 2-3 тысяч человек. Пока он запущен в закрытом режиме и доступен тем, кто ранее контактировал с правозащитным проектом «ОВД-Инфо».