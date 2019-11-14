В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли два человека

Число пострадавших в результате инцидента выросло до пяти, трое из которых получили огнестрельные ранения.

Стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства началась сегодня около десяти утра по местному времени. 19-летний студент пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по учащимся. По данным источника ТАСС, это произошло после того, как его за опоздание удалили из аудитории.

О стрельбе в колледже сообщили ближайшему наряду ДПС. Студент открыл огонь по ворвавшимся в здание колледжа полицейским, после чего завязалась перестрелка. Нападавший оказался заблокирован в аудитории и покончил с собой. По словам очевидцев, перед этим он застрелил одного из учащихся и ранил еще троих. Позднее за медицинской помощью обратились еще два человека, включая преподавательницу, которая получила психическую травму.

По данным проекта Baza, стрелявшего звали Данил Засорин. Ружье принадлежало ему, разрешение на его ношение учащийся получил несколько месяцев назад. По свидетельству знакомых студента, раньше он не проявлял никаких признаков агрессии.

За день до трагедии Засорин записал обращение, в котором в том числе вспомнил массовое убийство в американской школе «Колумбайн».

Согласно предварительной версии МВД, причиной трагедии в Благовещенске мог стать конфликт между сверстниками. Несколько студентов рассказали телеканалу «360», что молодой человек мог мстить за свою девушку, которую якобы изнасиловали в общежитии. Однако, по другим данным, у Засорина вообще не было девушки.

Между тем, Следственный комитет по факту ЧП в Благовещенске возбудил еще два уголовных дела – о халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители выяснили, что в здании, где произошла трагедия, не оказалось металлодетектора, а охранник не имел соответствующего разрешения. Он задержан.

О том, что охрана в колледже не была налажена должным образом, сразу после ЧП в интервью местной телекомпании «Город 24», говорила одна из очевидиц.

Инцидент со стрельбой сегодня обсуждали в том числе и на высшем уровне. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет по факту ЧП.

Медведев назвал трагедию в Благовещенске тяжелым происшествием.

На фоне стрельбы в Госдуме были озвучены предложения дать силовикам доступ к данным о гражданах, которым противопоказано владеть оружием. Об этом сказали в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Вместе с тем, в нижней палате парламента отметили, что вопрос о повышении возраста продажи оружия на повестке не стоит.