Белоруссия недовольна присутствием российских пограничников на административной границе с Российской Федерацией. Как заявил глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, пришло время внести изменения в договор, который действует с 1995-го года. Лаппо подчеркнул, что Белоруссия в состоянии обеспечить безопасность и свою, и союзного государства.