Охранник колледжа в Благовещенске, где сегодня произошла стрельба и задержан

Выяснилось, что он работал без соответствующего разрешения. Прокуратура запросила информацию о проверках частного охранного предприятия. В отношении сотрудников колледжа возбудили дело о халатности. Также возбуждено дело по статье «убийство». Стрельбу устроил 19-летний студент, он убил ровесника и ранил еще трех человек. Последним медики сейчас оказывают помощь, — рассказал врач амурской детской больницы Владимир Дудкин.

Еще один студент доставлен в другую больницу, его прооперировали. По предварительной версии, причиной трагедии в колледже стал конфликт сверстников.