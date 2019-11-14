Активиста из Кузбасса по некоторым данным подозревают в демонстрации нацистской символики

Сам он назвал это политическим преследованием.

По словам Дмитрия Миропольцева центр «Э» Кемеровской области подробно изучил его страницу «ВКонтакте» и заинтересовался фотографией с одного из флешмобов 2016-ого года. Активист сказал сайту «Тайга.инфо», что на изображении – участники движения «Российские студенческие отряды», которые выстроились в число пятьдесят пять. Он добавил, что таким образом молодые люди отметили юбилей полета Гагарина в космос, а сам кадр взят из эфира федерального телеканала. Миропольцев подчеркнул, что эксперты центра «Э» увидели в числе 55 схожесть с нацистской свастикой. Сейчас это дело уже передали в суд, заседание по нему должно состояться сегодня.

Активист считает, что сотрудники правоохранительных органов таким образом мстят ему за антикоррупционные расследования и попытку отменить результаты выборов мэра Новокузнецка 2018-ого года.

Ранее Миропольцев уже заявлял о попытках неизвестных препятствовать его политической деятельности. Минувшим летом он попал в больницу после того, как на улице на него напал неизвестный в маске, а затем кто-то пытался поджечь дом активиста.