Правоохранители нашли нарушения в благовещенском колледже, где этим утром студент убил одного человека и ранил троих

В здании, где произошла трагедия, не оказалось металлодетектора, а охранник не имел соответствующего разрешения. Об этом рассказал глава областного управления Росгвардии. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны.

Между тем, как рассказала «Эху» пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Оверченко, занятия в колледже, вероятно, возобновятся уже завтра.

Оверченко добавила, что трое пострадавших находятся в больнице.

В Минпросвещения утверждают, что студент ранее не был замечен в асоциальном поведении, однако, по предварительным данным, причиной стрельбы мог стать именно конфликт между студентами.