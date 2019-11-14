Разработанный правозащитниками генератор жалоб в ЕСПЧ рассчитан на обработку типичных нарушений при задержаниях

Разработанный правозащитниками генератор жалоб в Европейский суд по правам человека рассчитан на обработку типичных нарушений при задержаниях и в зале суда. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова.

«Он рассчитан на абсолютно стандартные задержания и абсолютно стандартные нарушения, которые были в зале суда, например, не вызвали полицейских, которые составили рапорт, либо не вызвали свидетелей защиты – на такие нарушения он реагирует и все правильно выстраивает. Если происходит что-то нетипичное, то жалобу уже нужно дорабатывать», — сказала она.

М.Агальцева подчеркнула, что автоматически сгенерированную в результате ответов пострадавшего жалобу будут проверять юристы.

«Мы не можем жалобу не проверить, прежде чем оправить в ЕСПЧ, потому что мы отправляем это от нашего имени и мы хотим, чтобы жалоба была на должном уровне. Все равно жалобу просматривает юрист, но времени на это тратится гораздо меньше, потому что основная работа по заполнению анкеты ложится на самого человека», — заключила адвокат.

Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» создали генератор жалоб в Европейский суд по правам человека. Как сообщает «Коммерсантъ», решение автоматизировать процесс было связано с тем, что число задержанных на митингах с каждым годом растёт, а обработка самого простого обращения в ЕСПЧ занимает у специалиста порядка 5 часов.

Обычно по жалобам на задержания на митингах Европейский суд по правам человека назначает компенсации в размере от 5 до 10 тысяч евро.