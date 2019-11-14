В Гонконге четвёртый день подряд продолжается транспортный хаос

Из-за антиправительственных акций перекрыт ряд дорог. Как сообщает ТАСС, полностью блокировано движение по ключевому автомобильному туннелю, соединяющему остров с материковой частью. По данным местных властей, накануне в результате беспорядков пострадали свыше 60 человек. Один мужчина, предположительно, протестующий, погиб при падении с высоты.

Демонстрации не утихают в Гонконге около полугода. Поводом стал законопроект об экстрадиции, позже отозванный на фоне протестов.