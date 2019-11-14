Дональд Трамп сегодня намерен опубликовать стенограмму первой телефонной беседы с Владимиром Зеленским

Об этом стало известно на фоне начавшихся открытых слушаний в Палате представителей по вопросу об объявлении импичмента американскому президенту.

Действия Трампа, безусловно, могут быть основанием для проведения процедуры, — считает председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Шифф высоко оценил показания свидетелей в ходе слушаний по импичменту.

Поводом к началу процедуры стал второй телефонный разговор Трампа и Зеленского. В нем глава Белого дома затронул вопрос о расследовании в отношении сына своего потенциально главного конкурента на грядущих выборах Джо Байдена.