Убийство трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу может быть связано с бизнесом

Об этом сообщает представитель столичного СК Юлия Иванова. Ее слова приводит ТАСС. Ашот Болян был застрелен накануне на юго-западе Москвы. 40-летний спортсмен вечером вышел из своего дома на Нахимовском проспекте и направился к автомобилю, где его поджидал неизвестный. Он выстрелил в Боляна несколько раз и скрылся. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Погибший возглавлял всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций, кроме того, был гендиректором компании, связанной со спортивной сферой.