Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом решит проблему с новой формой национальной команды. Ранее появилась информация, что в руководстве РФС и в самой сборной остались недовольны новой экипировкой.

Презентация формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года состоялась 7 ноября. Уже тогда многие обратили внимание на дизайн футболок. На рукавах которых российский триколор оказался перевернутым и больше напоминал флаг Сербии. Позднее в СМИ появилась информация, что недовольство новой формой выразили и некоторые футболисты. Во вторник пресс-служба РФС сообщила, что на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы россияне выйдут в форме старого образца.

В этой связи в адидас пообещали, что проблема будет решена. «Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и уверены, что вместе найдем решение», — сообщили в компании в ответ на запрос Deutsche Welle.

Ближайший матч сборная России проведет 16 ноября в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.