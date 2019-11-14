В сенате США заблокировали резолюцию о признании геноцида Турции против армян

Это сделал глава юридического комитета Линдси Грэм, пояснивший своё решении тем, что «сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться её переписать». О сказал об этом после встречи Дональда Трампа с Реджепом Эрдоганом.

Турецкий лидер ранее осудил решение Палаты представителей признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Он отметил, что судить о событиях того времени должны историки, а не политики, добавив, что две антитурецкие резолюции бросают тень на отношения между странами.

Резолюции палат Конгресса не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.