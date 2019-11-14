Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Так он отреагировал на слова французского президента о необходимости возобновить диалог с Москвой. Выступая со сцены Колледжа Европы в Брюгге, уходящий со своего поста полит, добавил, что ему приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия не является стратегическим партнёром ЕС. Туск подчеркнул, что в конце концов его старания относительно жёсткой позиции по отношению к Кремлю окупились, а Евросоюз сохранил своё единство.