Минтранс намерен запретить людям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления водить такси и общественный транспорт. Ограничения предложено ввести для восьми статей Уголовного кодекса.

Из-за рисков повторения насильственных преступлений Минтранс намерен запретить уже отбывшим наказание людям управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и такси. Речь идет о тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении тяжкого вреда здоровью, теракте и некоторых других. Соответствующая инициатива была опубликована на портале нормативных правовых актов. Законопроект в том числе запрещает юрлицам и ИП брать на работу людей с неснятой судимостью. Ограничения не будут распространяться на тех, кто получил условный срок по перечисленным статьям.

В качестве обоснования авторы инициативы приводят мнение экспертов, согласно которому насильственные преступники плохо поддаются перевоспитанию и могут угрожать безопасности граждан.

Законопроект также обязывает водителей такси и общественного транспорта предоставлять работодателю справки о наличии или отсутствии судимости.