В Забайкальском крае объявлен траур по погибшим в двух крупных ДТП

Одна авария произошла этим утром. В ходе столкновения автобуса и двух грузовиков погибли 7 человек. Ещё одно ДТП случилось накануне вечером. Его жертвами стали 4 человека. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что сейчас принимаются все меры для спасения пострадавших. Он ещё раз обратил внимание водителей на необходимость соблюдать правила дорожного движения.