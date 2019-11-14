Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-инфо» создали генератор жалоб в ЕСПЧ

Как пишет «Коммерсантъ», решение автоматизировать процесс было связано с тем, что число задержанных на митингах с каждым годом растёт, а обработка самого простого обращения в Европейский суд по правам человека занимает у специалиста порядка 5 часов. Адвокат «Мемориала» Марина Агальцова рассказала, что пока сервис запущен на сайте «ОВД-инфо» в закрытом режиме. Координатор программы Александра Чиликова уточнила, что генератором могут воспользоваться люди, ранее контактировавшие с «ОВД-инфо». Обычно по жалобам на задержания на митингах ЕСПЧ назначает компенсации в размере от 5 до 10 тысяч евро.
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