Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, возможно, был жертвой буллинга – журналист

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, возможно, был жертвой буллинга. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент информационного агентства «Амур.инфо» Елена Котейко.

«Информация противоречивая, говорят, прежде всего, о том, что этого парня обижали, возможно, он был жертвой буллинга, но это неточно, это из источников. Также у нас была информация, что его девушку кто-то обидел в общежитие, но правоохранители опровергают это, по крайней мере, от девушки не было обращения в правоохранительные органы», — сказала она.

Стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил 19-летний студент. В результате три человека были ранены, один погиб. Сам нападавший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.