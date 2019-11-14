Следственный комитет завершил расследование крушения «Боинга» в Казани в 2013 году

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что в трагедии виновны пилоты.

СК возложил вину за трагедию на погибших командира экипажа Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По версии следствия, Салихов получил лицензию пилота на основании поддельных документов и не имел достаточных навыков управления самолетом. Утверждается, что он был допущен к пилотированию из-за нарушений и халатности со стороны замгендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и главы регионального управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова. Также обвиняемым по делу проходит шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин, который якобы не обеспечил должную подготовку Салихова.

Трагедия произошла 17 ноября 2013 года, когда рейс из Москвы заходил на посадку в Казани. По версии СК, командир воздушного судна ввел его «в сложное пространственное положение», второй пилот не принял управление, и в результате Салихов допустил крушение самолета. Жертвами катастрофы стали 50 человек.

Уголовное преследование пилотов было прекращено в связи с их гибелью. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.